Il y a un peu plus de deux ans, les premiers d’une maladie jusque là inconnue dans le monde étaient détectés en chine. Le nouveau coronavirus a endeuillé de nombreuses familles dans le monde depuis l’apparition des premiers cas de la maladie qui touche presque tous les pays du monde.

Pour contrer la progression de la maladie, de nombreux vaccins ont été mis au point par des laboratoires. Depuis plusieurs mois déjà des campagnes de vaccinations de masse ont démarré un peu partout dans le monde. a ce jour plusieurs millions de personnes ont reçu les deux doses de vaccins. Malgré cela, la maladie continue de progresser et de nouveaux variants sont découverts au fur et à mesure que le temps passe. Ces dernières semaines, avec le nouveau variant Omicron qui frappe le monde, de nouveaux cas sont détectés.

Il faut dire que le variant Omicron est plus contagieux que le variant Delta mais par contre il est moins virulent. Dans plusieurs pays, on observe une flambée des cas ce qui inquiète certains observateurs. Dans ce contexte, le milliardaire Bill Gates s’est prononcé au détour d’un échange sur les réseaux sociaux avec la professeure à l’université d’Édimbourg Davi Sridhar. Le milliardaire a appelé à la fabrication de nouveaux vaccins car ceux disponibles montrent des défauts. « Les vaccins dont nous disposons préviennent très bien les maladies graves et les décès, mais il leur manque deux éléments clés. Premièrement, ils permettent toujours les infections et leur durée semble être limitée« , a écrit Bill Gates.

The vaccines we have prevent severe disease and death very well but they are missing two key things.



First they still allow infections ("breakthrough") and the duration appears to be limited.



We need vaccines that prevent re-infection and have many years of duration.#