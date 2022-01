Le Conseil de sécurité de l’ONU a accueilli cinq nouveaux membres mardi dont deux pays africains. Il s’agit de l’Albanie, le Brésil, les Émirats arabes unis, le Gabon et le Ghana qui ont officiellement occupé les postes qu’ils ont remportés lors d’une élection en juin. Les ambassadeurs de ses pays ont fait de brèves allocutions, ont installé les drapeaux de leurs pays aux côtés de ceux d’autres membres à l’extérieur de la salle du conseil et ont posé pour une photo de groupe lors de la cérémonie.

Le conseil de 15 membres est l’organe le plus puissant de l’ONU. La Chine, la France, la Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis sont des membres permanents, avec droit de veto. Les autres membres sont élus par l’Assemblée générale de 193 membres pour des mandats échelonnés de deux ans qui sont attribués par les régions du monde. L’Estonie, le Niger, Saint-Vincent-et-les Grenadines, la Tunisie et le Vietnam ont terminé leur mandat vendredi.

Une voix forte sur les questions globales de la paix

Les pays font souvent campagne pour des sièges pendant des années. Cette entrée leur donne leur mot à dire sur les missions de maintien de la paix et les autres approches du Conseil des points chauds des conflits, ainsi qu’une voix forte sur les questions globales de la paix et de la sécurité internationales. Les membres du Conseil peuvent également convoquer des réunions sur des sujets de sécurité qui les intéressent particulièrement, et les petits pays peuvent partager une plate-forme de premier plan avec les puissances mondiales.

L’Albanie adhère pour la première fois, tandis que le Brésil prend un 11e tour. Le Gabon et le Ghana ont chacun fait partie du conseil trois fois auparavant et les Émirats arabes unis une fois. Plus de 50 des 193 pays membres de l’ONU n’ont jamais été élus au conseil depuis sa création en 1946. Ces derniers mois, plusieurs dirigeants ont critiqué le Conseil de sécurité, principalement les cinq grands détenant le droit de véto.

Il est injuste que l’Afrique n’est aucun membre permanent

Pour plusieurs dirigeants, il n’est pas normal que le sort de l’humanité soit détenu dans les mains de quelques pays. En marge du forum international sur la paix et la sécurité en Afrique, à Dakar en décembre dernier, les présidents sénégalais et sud-africains ont dénoncé l’absence de pays africain au sein du conseil de sécurité des Nations Unis. « Il est injuste que le continent africain, avec 54 pays, ne soit pas représenté comme membre permanent du Conseil de sécurité », avait déclaré le président sénégalais Macky Sall.