Depuis le début de l’examen du projet de loi sur le pass vaccinal en France, plusieurs élus font l’objet de menaces de mort par des personnes anonymes. Comme plusieurs autres élus, la députée LREM du Loiret Stéphanie Rist a également annoncé avoir été menacée de mort via un mail qui lui a été envoyé et dont elle a partagé le contenu sur Twitter. « Les personnes qui ont participé à cette vision totalitaire de la France, en prenant des décisions politiques, vont mourir, dont toi », a écrit la personne anonyme dans son courrier.

L’auteur du courriel intitulé : « Le totalitarisme est vain, les balles sont la réponse », accuse la députée d’« avoir largement dépassé notre seuil de tolérance, de patience ». Celui-ci a comparé la majorité parlementaire à « Adolf Hitler ou tout autre tyran que l’histoire a connu ». « L’Assemblée nationale n’a pas le droit de remettre en question nos libertés » a-t-il déclaré. « Je vote en fonction de ma conscience et jamais en fonction des pressions, le mandat de député n’est pas un mandat impératif ! Ce genre de mail est donc inutile » a écrit par contre Stéphanie Rist sur Twitter. France Bleu, a annoncé qu’elle va déposer plainte ce lundi 3 janvier.

« Depuis un peu plus d’un mois, j’ai reçu six ou sept menaces »

Le 28 décembre, plus d’une cinquantaine de parlementaires appartenant à différents groupes politiques avaient aussi reçu un e-mail les menaçant de mort alors que l’examen du projet de loi commençait. Selon le député du Pas-de-Calais, Jean-Pierre Pont, cette dernière menace est un exemple parmi d’autres attaques « récurrentes ». Pour le rapporteur du projet de loi, également médecin, « depuis un peu plus d’un mois, j’ai reçu six ou sept menaces ». Toutefois, il affirme que « cela n’influe en rien sur notre travail. Au contraire, on est tous remonté », a-t-il assuré.

