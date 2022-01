L’organisation mondiale de la santé (OMS) est bousculée par une polémique, suite à des accusations de racisme visant un de ses directeurs régionaux. Il s’agit en effet du docteur Takeshi Kasai, directeur régional de l’OMS pour le Pacifique occidental, qui est accusé de racisme mais aussi de mauvaise conduite.

Un leadership « autoritaire et raciste »

Ces accusations ont été révélées par l’agence américaine Associated Press. Cette dernière fait savoir que plusieurs dizaines d’employés de l’OMS ont déposé, en interne, une plainte au cours du mois d’octobre 2021, avant d’envoyer aux pays membres du conseil exécutif un courriel à la mi-janvier 2022. D’après les collaborateurs de l’OMS, Takeshi Kasai a un leadership « autoritaire et raciste », tout en l’accusant de transmettre des informations sur la vaccination contre le coronavirus, à la diplomatie japonaise. Aussi, l’accusent-ils d’avoir gaspillé l’argent des donateurs et de n’avoir pas critiqué la Chine. Dans un mail envoyé à un média français, l’organisation onusienne dit être informée des accusations portées contre le directeur et assure prendre les dispositions adéquates pour garantir un suivi de la situation. Même si dans un document, Takeshi Kasai dit prendre au sérieux les préoccupations concernant son style de gestion, il a promis y apporter des changements.

Le directeur Pacifique occidental rejette par contre les accusations de racisme. « Quant à l’accusation de racisme à l’égard de certaines cultures ou de pays, je la rejette. Il est vrai que j’ai été dur avec le personnel, mais je rejette l’idée que j’ai ciblé le personnel d’une nationalité en particulier » a-t-il fait savoir, tout en niant les accusations de partage d’informations avec le Japon.