Au Bénin, le code de l’hygiène publique voté par l’Assemblée nationale hier jeudi 20 janvier recèle d’importantes innovations comme la fusion des polices sanitaire et environnementale. Le ministre de la santé qui était au parlement lors du vote de ce code,a expliqué les raisons de la fusion de ces deux polices.

Dans un « souci d’efficience »

A l’en croire, c’est dans un « souci d’efficience que le gouvernement » a décidé de mettre ensemble, la police sanitaire « qui découle du Ministère de la santé et la police environnementale qui découle du Ministère du cadre de vie ». « Ainsi les ressources humaines qui étaient au niveau de la police sanitaire sont mises à la disposition du ministère du cadre de vie pour que dans les grandes villes, la police environnementale puisse procéder au respect des lois et règlements qui régissent l’hygiène publique » a laissé entendre Benjamin Hounkpatin.

Il ajoute que le ministère de la santé veillera au respect de cette nouvelle réglementation au niveau rural via ses agents d’hygiène et d’assainissement de base. L’autre innovation de ce code, ce sont les sanctions prévues pour les contrevenants. Il s’agit des amendes et des peines de prison pouvant aller jusqu’à 5 ans. Le nouveau code comporte 197 articles. Il remplace l’autre code d’hygiène publique en vigueur depuis septembre 1987.