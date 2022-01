L’ex-chancelière allemande Angela Merkel a décliné l’offre d’un poste aux Nations unies, a annoncé mercredi son bureau. Cette proposition à l’ancienne chancelière est intervenue un mois après qu’elle ait quitté le poste de politicienne la plus puissante d’Europe après 16 ans à la barre. Merkel, 67 ans, a appelé la semaine dernière le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, pour le remercier du travail qu’il lui avait proposé dans une lettre et lui dire qu’elle ne l’accepterait pas, a indiqué le bureau, sans donner plus de détails.

Les médias allemands ont rapporté que Guterres avait proposé à Merkel la présidence d’un organe consultatif de haut niveau de l’ONU sur les biens publics mondiaux, l’un de ses projets phares de réforme. Il se concentrera sur des questions telles que la couche d’ozone, les vaccins et les débris spatiaux. Selon le Secrétaire général de l’ONU, la pandémie du Covid-19 a provoqué des frictions mondiales sur des questions allant des droits de l’homme au désarmement, d’où la nécessité de relancer le multilatéralisme par le biais du conseil d’administration.

Elle a l’intention de dormir et de lire

Merkel, une conservatrice, est restée à l’écart des projecteurs politiques depuis la remise de la chancellerie allemande à Olaf Scholz, un social-démocrate. Elle travaille sur un mémoire politique avec sa conseillère de longue date, Beate Baumann, selon une interview dans Der Spiegel, mais on en sait peu plus sur la vie de Merkel à la retraite. Elle avait déclaré qu’elle ne serait plus impliquée dans la politique et qu’elle avait l’intention de dormir et de lire.