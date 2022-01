Il y a quelques jours, la légende du football camerounais Roger Milla s’en prenait violemment aux pays magrébins. Sur le plateau de TV5 Monde, la star camerounaise avait craché ses vérités aux pays magrébins à quelques heures du démarrage de la messe continentale du football qui doit se tenir dans son pays le Cameroun cette année. Après la polémique suscitée par ses propos, le camerounais reprécise ses propos et s’excuse auprès de ceux qu’il a offensé.

Roger Milla s’explique. Après les propos durs à l ‘endroit des pays magrébins à la veille du démarrage de la Can au Cameroun, Roger Milla a tenu à faire des clarifications. Expliquant le fond de sa pensée, la star explique que pour lui, le Maroc devait apporter son soutien au pays qui organise la Can car nous sommes tous des pays africains. “Les Marocaines et les Marocains sont mes sœurs et frères. (…) Je ne pensais pas qu’il y allait avoir une polémique et je ne voulais pas qu’il y en est une. J’ai tout simplement dit que nous sommes tous des pays d’Afrique et si un pays organise une CAN, le Maroc devait le soutenir. C’est tout”, explique Roger Milla.

Roger Milla n’a pas manqué de s’excuser auprès des personnes qui ont été touchées par ses propos. “Je tiens à m’excuser si les gens ont mal compris, mais en aucun cas je ne peux critiquer un pays d’Afrique”, a déclaré la star camerounaise. Pour rappel, Roger Milla avait accusé les pays magrébins de mettre toujours le désordre. « Les pays maghrébins, ce sont eux qui mettent toujours le bordel. C’est eux qui mettent toujours le désordre, je suis désolé. Je vais leur dire ici en tant que leur frère, que ce soit le Maroc, l’Egypte ou autre, que ce n’est pas normal, » avait déclaré Roger Milla