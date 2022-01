L’ancienne gloire des Lions indomptables du Cameroun, Roger Milan, n’est pas content des pays maghrébins dans le cadre de l’organisation de la CAN 2021, qui a failli être reportée, et n’est pas allé par quatre chemins avant de le leur manifester. Dans un entretien accordé à TV5 Monde la veille du lancement de la compétition, l’ancien attaquant du pays hôte de l’édition actuelle de la Coupe d’Afrique des Nations, s’est montré virulent vis-à-vis des pays du Maghreb.

« Les pays maghrébins, ce sont eux qui mettent toujours le bordel. C’est eux qui mettent toujours le désordre, je suis désolé. Je vais leur dire ici en tant que leur frère, que ce soit le Maroc, l’Egypte ou autre, que ce n’est pas normal, » a déclaré Roger Milla. En 2019, en raison d’infrastructures non achevées, le Cameroun avait dû abandonner l’organisation de la CAN au profit de l’Egypte. L’édition de cette année qui a été repoussé d’un an, avait encore failli être repoussée à cause de l’épidémie du coronavirus.

« Qu’ils ne viennent pas mettre le bordel dans le continent africain »

Sous pression de la FIFA, certains pays comme le Maroc, l’Egypte et le Burkina Faso s’étaient montrés favorable à un nouveau report de la CAN. Ce qui n’a pas été du goût de Milla. « S’ils ne sont pas Africains, qu’ils aillent jouer pour l’Europe, pour l’Asie ou bien pour d’autres, mais qu’ils ne viennent pas mettre le bordel dans le continent africain », a déclaré l’attaquant.

Ils parlent mal des autres pays et de l’Afrique

« Ils ont toujours évolué sur le continent africain. Et nous les avons d’ailleurs acceptés, donc je ne vois pas pour quelle raison aujourd’hui ils continuent à mal parler des autres pays et de l’Afrique, ce n’est pas normal, » a affirmé l’ancien joueur sur un air furieux. « Les gens ont l’habitude de polémiquer autour du Cameroun mais nous prenons ça avec beaucoup de joie et de fraîcheur car ça permet de nous encourager », a-t-il ajouté. Milan s’est dit satisfait de l’organisation de la compétition par son pays sur le plan d’infrastructure. « C’est du jamais-vu un pays qui a fait tant d’efforts, » s’est félicité l’ancien attaquant.