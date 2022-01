Il y a quelques jours le Burkina Faso a connu un coup d’Etat. Le président en exercice Roch Marc Christian Kabore a été renversé par l’armée après des mutineries qui ont éclaté au cours du week-end écoulé. Depuis que la nouvelle a été annoncé, aucune information sur le Président n’a fuité. On savait juste que le Président Kaboré aurait été conduit dans une caserne militaire après son arrestation.

On en sait un peu plus sur le lieu où se trouve le désormais ancien président burkinabé Roch Marc Christian Kabore renversé par des putschistes au début de cette semaine. Ce mercredi 26 Janvier 2022, un proche de l’ancien président a fait des révélations sur son lieu de détention et a raconté comment les putschistes ont réussi à mettre la main sur l’ancien homme d’Etat burkinabé. A en croire ce cadre du parti de l’ex-Président Kabore, ce dernier se porte bien physiquement et serait actuellement dans une résidence présidentielle qui est sous surveillance pas dans un camp militaire. Il assure que c’est le Président Kaboré qui a rédigé la lettre de démission mais qu’il ne saurait se prononcer sur les circonstances dans lesquelles elle a été écrite.

Selon nos recoupements d’informations, l’ex-Président Kaboré aurait été livré à la dernière minute aux putschistes par sa garde rapprochée qui est composée de gendarmes. L’information a été révélée par un cadre de son parti et relayée par de nombreux médias internationaux. Selon les confidences de ce proche de l’ancien président, la garde rapprochée de Kaboré a réussi à l’extraire de sa résidence privée et le conduire en lieu sûr aux premières heures après qu’elle ait été encerclée par les putschistes. Acculée par les putschistes, sa garde l’a finalement livré aux putschistes parce que les forces armées étaient unanimes sur le fait qu’il fallait démettre le Président Kaboré.