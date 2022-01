La Confédération africaine de football (Caf) a procédé, ce samedi 22 janvier 2022 à Douala au Cameroun, au tirage au sort des matches de barrage des éliminatoires de la zone Afrique de la Coupe du monde Qatar 2022. A l’issue de ce tirage au sort effectué par la Caf, il y a des rencontres intéressantes telles que Ghana#Nigeria et Cameroun # Algérie.

Le Sénégal, l’Algérie, le Nigeria, le Maroc, la Tunisie, l’Egypte, le Cameroun, le Ghana, la RD Congo et le Mali sont les dix pays qui sont encore en course pour la qualification pour la Coupe du monde Qatar2022. Répartis dans deux chapeaux par rapport au dernier classement Fifa Coca-Cola, le Sénégal, l’Algérie, le Nigeria, le Maroc et la Tunisie sont classés dans le chapeau 1 et l’Egypte, le Cameroun, le Ghana, la RD Congo et le Mali quant à eux se retrouvent dans le chapeau 2. C’est donc à la base de ces répartitions que la Confédération africaine de football (Caf) a effectué, ce samedi 22 janvier 2022 à Douala au Cameroun en présence des légendes du football africain comme El Hadj Diouf, Emmanuel Adébayor, le tirage au sort des matches de barrage des éliminatoires de la zone Afrique du Mondial Qatar 2022.

A l’issue ce tirage au sort, il y a des rencontres intéressantes pour les barrages de la zone Afrique pour le Mondial 2022. Selon les confrontations, l’Egypte croisera les crampons avec le Sénégal. Le Cameroun affrontera l’Algérie. Le Ghana va défier le Nigeria alors que la République démocratique du Congo (RDC) se mesurera avec le Maroc et le Mali fera face à la Tunisie. Il faut signaler que les matches de barrage des éliminatoires de la zone Afrique de la Coupe du monde Qatar 2022 seront joués en aller et retour en mars 2022. Rappelons que la prochaine Coupe du monde de la Fifa, Qatar 2022 sera jouée du 21 novembre au 18 décembre 2022.

Les matches de barrage des éliminatoires du Mondial 2022 Zone Afrique

Égypte-Sénégal

Cameroun-Algérie

Ghana-Nigeria

RD Congo-Maroc

Mali-Tunisie