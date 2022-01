Fin novembre 2021, l’armée béninoise subissait sa première attaque terroriste dans le lit du fleuve Mékrou au Pont Kérémou (département d’Alibori). Un djihadiste a été battu par les soldats. Quelques jours après dans la nuit du 1er au 2 décembre, les assaillants ont une nouvelle fois attaqué une position des Forces armées béninoises (Fab) à Porga, un village de Matéri dans le département de l’Atacora, à quelques kilomètres de la frontière avec le Burkina Faso. 2 militaires béninois ont été tués.

Début 2022, trois soldats ont encore perdu la vie dans l’explosion d’une mine à Tanguiéta près du parc de la Pendjari (département de l’Atacora). Ces deux dernières attaques terroristes se sont donc déroulées dans les localités frontalières avec le Burkina Faso. Le dimanche 09 janvier dernier, en marge du sommet extraordinaire de la Cedeao à Accra au Ghana, le président béninois Patrice Talon et son homologue burkinabé Rock Marc Christian ont discuté de cette montée de la menace terroriste aux frontières des deux pays.

Les sujets au « cœur de nos discussions »

C’est du moins ce que laisse croire un post publié par le président burkinabé sur sa page facebook dimanche. « En marge des sommets extraordinaires de l’Uemoa et de la Cedeao, je me suis entretenu ce matin, à Accra avec mon homologue et frère, le président Patrice Talon du Bénin. La crise sécuritaire au Sahel et les menaces subséquentes sur les pays du Golfe de Guinée ont été au cœur de nos discussions » a écrit le président burkinabé dont le pays fait régulièrement face à des attaques djihadistes meurtrières.