Un nouveau coup dans les relations diplomatiques entre Moscou et Washington. Michelle Michalenko, travaillant à l’ambassade des États-Unis à Moscou, a écrit sur Facebook qu’après 16 ans passée en Russie, son visa a été annulé et qu’elle a été forcée de quitter le pays. « Aujourd’hui, je voulais partager qu’en raison de l’escalade des tensions, le gouvernement russe m’a inscrit sur une liste, avec d’autres diplomates et sous-traitants de l’ambassade américaine à Moscou, de personnes tenues de quitter le pays. Nos visas ont été annulés », a écrit Michalenko sur Facebook dimanche.

Cette expulsion semble liée à une décision du gouvernement russe en décembre de forcer le départ d’ici le 31 janvier du personnel de l’ambassade américaine à Moscou qui était dans le pays depuis plus de trois ans, dans le cadre d’un conflit plus large entre Washington et Moscou sur le personnel diplomatique. L’escalade diplomatique survient alors que les États-Unis rallient des alliés pour dissuader le président russe Vladimir Poutine de lancer une invasion contre l’Ukraine. Moscou a positionné plus de 100 000 soldats à sa frontière avec l’ancien État soviétique.

Les USA inquiets

Les responsables de l’administration Biden ont lancé de sérieux avertissements qu’une invasion pourrait être imminente, mais ont mis l’accent sur la diplomatie pour résoudre les tensions avec Moscou. Un porte-parole du département d’État, interrogé sur le limogeage de Michalenko, a déclaré qu’il ne pouvait pas commenter le cas d’un individu spécifique pour des raisons de confidentialité, mais a exprimé des inquiétudes quant à la capacité de l’ambassade des États-Unis à Moscou à mener efficacement la diplomatie avec le Kremlin au milieu des pénuries de personnel.

S’engager de manière productive et de bonne foi

« Comme nous l’avons dit, la diplomatie est le seul moyen capable de résoudre nos différends avec la Russie. Nous devons avoir des canaux de communication ouverts, en particulier pendant les périodes de tension accrue. Une ambassade qui fonctionne est essentielle à la diplomatie et c’est pourquoi nous continuons à travailler dur pour résoudre ce problème », a déclaré le porte-parole. Il a indiqué qu’ils continueront d’exhorter le gouvernement russe à s’engager de manière productive et de bonne foi dans la dotation en personnel de la Mission.