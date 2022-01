Suite aux dernières sanctions prononcées par la Cedeao contre le Mali, les responsables de la Transition se sont réunis dans le but de mettre sur pied un plan de riposte. Il s’agit en effet d’un Conseil supérieur extraordinaire de la défense nationale qui s’est tenue ce vendredi 14 janvier et qui a été présidée par le Colonel Assimi GOÏTA.

A en croire les précisions apportées par le porte-parole du Gouvernement, Colonel Abdoulaye MAÏGA, « il s’agit d’un Plan qui a été annoncé immédiatement après les sanctions inhumaines et illégales prises par la CEDEAO et l’UEMOA contre notre pays, le 9 janvier 2022 ». On retient des propos du Ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation que le plan prend en compte entre autres les questions relatives à l’approvisionnement en produits de première nécessité.

Le Mali toujours ouvert au dialogue

En plus du volet social, le plan concerne également les domaines, diplomatiques, géopolitiques, économiques et financières. Les autorités maliennes ont tout de même tenu à faire remarquer qu’il n’est pas question de tenir un bras de fer avec la Cedeao et l’Uemoa. L’ouverture au dialogue exprimée par le Colonel Assimi GOÏTA est toujours d’actualité selon le porte-parole du Gouvernement, Colonel Abdoulaye MAÏGA. Notons que ce vendredi, la population malienne a manifesté contre les sanctions infligées par la Cedeao. La manifestation a rassemblé entre autres, les formations politiques, leaders religieux, organisations de la société civile, professionnels de tout bord.