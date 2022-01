Au cours de l’année écoulée, les disciples de Saint Mathieu au Sénégal ont réussi à mobiliser plus de 1000 milliards de francs Cfa. C’est du moins ce qu’il convient de retenir d’un point qui a été fait des recettes de l’année 2021. Il s’agit d’un total de 1176 milliards de francs CFA mobilisé pour l’Etat sénégalais. Selon les précisions apportées par le média Libération sur ce sujet, un glissement inhabituel de 155 milliards de Fcfa a été enregistré au cours de l’année écoulée.

La recette la plus élevée de l’histoire de la douane sénégalaise

On retient que plus de 90% de ces recettes trouvent leurs sources de réalisations issues du système Gaïndé. Il s’agit de la recette la plus élevée de l’histoire de la douane sénégalaise selon les différentes comparaisons faites par rapport aux années précédentes. En effet, en 2020, alors que l’objectif visé était de 717 milliards, 1000 milliards de francs CFA ont été collectés.

Des mesures du ministère des Finances

L’année 2021 aura également été marquée par une décision majeure prise par le ministère des Finances par rapport à la douane. En effet, le 2 août, le ministère sénégalais des Finances et du Budget a annoncé avoir abandonné 47 milliards de FCFA de recettes fiscales pour soutenir le pouvoir d’achat des Sénégalais, affaibli par la hausse des denrées de premières nécessités.