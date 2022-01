Au Sénégal, les médias ont rapporté une situation qui s’est produite sur l’autoroute à péage et qui aurait pu donner lieu à un drame plus grand. En effet, il s’agit d’un accident qui a été causé par un bœuf. Selon les précisions apportées par le média Rewmi Quotidien, l’animal aurait sauté du camion et s’est retrouvé sur la route. C’est ainsi qu’un bus tata qui faisait de la vitesse a violemment cogné le bœuf. L’animal grièvement blessé a dû être immolé toujours selon les médias.

Mais l’homme qui transportait les animaux a été traduit en justice pour plusieurs chefs d’accusation. Il lui est reproché d’avoir mis en danger la vie d’autrui ainsi que des faits d’abattage clandestin et chargement défectueux. Devant le tribunal des flagrants délits de Dakar, l’homme du nom de Fallou Aw est revenu sur les circonstances de l’accident tout en indiquant qu’il exerçait dans la légalité son activité.

Abattage clandestin…

Il a par ailleurs rejeté les accusations selon lesquelles, il abattait clandestinement les bêtes. « Ils étaient suivis par un vétérinaire. Mais, le bœuf qui a été percuté par le bus Tata, saignait abondamment. C’est pourquoi j’avais demandé aux riverains de le tuer et de distribuer la viande », s’est-il défendu devant la Justice.