Après l’annonce du renvoi des soldats danois lundi par Bamako, la ministre française des Armées a annoncé que la France a engagé une « concertation approfondie » avec ses partenaires européens qui prennent part au groupement de forces spéciales Takuba au Mali. Selon la ministre, Florence Parly, « la junte malienne a rompu ses engagements et multiplie les provocations », a-t-elle déclaré mardi 25 janvier.

Elle a profité de l’occasion pour affirmer sa « solidarité avec nos partenaires danois, dont le déploiement se fait sur une base juridique légale, contrairement à ce qu’affirme aujourd’hui la junte malienne ». À la mi-janvier, le Danemark avait annoncé le déploiement de troupes militaires au Mali, déployant finalement plus de 90 soldats des forces spéciales dans le pays du Sahel le 18 janvier.

Un déploiement sans le consentement du Mali

Mais selon un communiqué publié par la junte, « le gouvernement souligne que ce déploiement a été effectué sans son consentement et sans tenir compte du protocole additionnel applicable aux partenaires européens participant dans le cadre de la Task Force Takuba », violant ainsi les formalités qui permettent aux États européens d’intervenir dans le pays. « Le gouvernement du Mali constate avec étonnement le déploiement sur son territoire d’un contingent de forces spéciales danoises au sein de la force Takuba », a déclaré le gouvernement.

Retrait immédiat

En conséquence, le gouvernement a exigé lundi que le Danemark retire « immédiatement » les troupes étrangères déployées sur son territoire, selon le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement et ministre malien de l’Administration et de la Décentralisation. Les troupes danoises sont composées de soldats d’élite et de chirurgiens militaires, et sont destinées à défendre et protéger les civils contre les milices.

Nécessité d’obtenir l’accord préalable des autorités

Le ministre a également exprimé le soutien manifesté par les Etats européens à la lutte contre le terrorisme, mais a rappelé « la nécessité d’obtenir l’accord préalable des autorités maliennes avant d’envoyer et de déployer des troupes dans le pays », souligne le communiqué. Auparavant, le Danemark avait envoyé des troupes de soutien pour intervenir dans le pays pour les opérations de maintien de la paix de l’ONU, MINUSMA, ou pour l’opération Barkhane dirigée par la France. Actuellement, les troupes danoises ont rejoint les forces spéciales européennes et leur opération Takuba, qui combattent le djihadisme au Mali depuis le début de l’année, a indiqué l’armée danoise.