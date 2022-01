Il y a quelques jours, Stromae faisait son grand retour dans les médias après plusieurs années d’absence de la scène musicale. Interviewé au cours du journal de 20 Heures de TF1, la star de la musique belge a annoncé l’arrivée de son nouveau chouchou « L’Enfer » .

Le passage de la star belge qui est venue annoncer son nouveau single a été applaudi par plusieurs personnes. En premier lieu, les fans de l’artiste qui ont réagi via les réseaux sociaux. Ce mardi 12 Janvier 2022, c’est au tour du patron de l’OMS de réagir sur le sujet. Via un post sur le réseau social twitter, le patron de l’organisation onusienne a salué le choix du thème abordé par la chanson. « Un grand merci à Stromae d’avoir abordé le sujet difficile du suicide dans votre dernier album. Tellement important de demander de l’aide si vous en avez besoin« , a écrit Tedros Adhanom Ghebreyesus

Pour rappel, dans cette nouvelle chanson qui figure sur son album à venir, Stromae aborde la question difficile du suicide. La star belge parle des « pensées suicidaires » qui l’anime parfois. « Du coup, j’ai parfois eu des pensées suicidaires / J’en suis peu fier / On croit parfois que c’est la seule manière de les faire taire / Ces pensées qui me font vivre un enfer« , affirme le chanteur belge dans son nouveau single inscrit sur son album Multitudes qui sera disponible dans quelques semaines après des concerts en Belgique en France et aux Pays-Bas.

Un grand merci à Stromae d’avoir abordé le sujet difficile du suicide dans votre dernier album. Tellement important de demander de l’aide si vous en avez besoin https://t.co/jCZIZVIZHw pic.twitter.com/SelnY4hnke — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 12, 2022