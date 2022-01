Un diamant noir très rare sera bientôt mis aux enchères. Il s’agit en effet de la pierre baptisée The Enigma, qui a été présentée aux journalistes le 17 janvier 2022. D’une taille de 555,5 carats et disposant d’une cinquantaine de faces, elle va être mise aux enchères par la maison britannique Sotheby’s, au début du mois de février prochain.

Il est également appelé Carbonado

Dans une interview accordée au média américain Associated Press, Sophie Stevens, une spécialiste dans ce domaine chez Sotheby’s, a fait comprendre que : « La forme du diamant est basée sur le symbole moyen-oriental de la khamsa, qui est synonyme de force et de protection ». Notons que The Enigma est un type de diamant noir très rare, également appelé Carbonado, qui d’après la plupart des scientifiques a une origine extraterrestre. En effet, quelques autres de ces pierres avaient été découverts en Afrique, en République Centrafricaine ou encore en Amérique latine au Brésil, où des météorités s’étaient écrasées. D’autres scientifiques pensent aussi qu’ils proviennent de l’explosion d’une supernova, un ensemble de phénomènes résultant de l’implosion d’une étoile qui est au terme de sa vie, il y a 4 milliards d’années.

La température, la pression et l’onde de choc auraient donné lieu à la compression de matériaux carbonés et d’hydrogène se trouvant dans un nuage de particules interstellaire. Les cailloux obtenus par la suite, ont donc voyagé dans l’espace, jusqu’à cogner plusieurs milliards d’années plus tôt, la terre, dans une météorite.