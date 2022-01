Le procès de l’assassinat de l’ancien président burkinabé Thomas Sankara n’a pas fini de livrer des secrets. En effet, devant un tribunal militaire, hier mercredi 12 janvier 2021, Robert Soudré, expert en anatomie, a fait savoir que l’ancien homme fort du Burkina Faso avait reçu au moins sept balles dans le thorax, au moment où il a été assassiné le 15 octobre 1987, lors d’un coup d’Etat.

Plusieurs types de balles trouvés sur la dépouille de Thomas Sankara

« Les impacts de balles (sur le corps de Sankara) sont au niveau du thorax » a-t-il indiqué, tout en soulignant qu’il y avait « au moins sept impacts de balles », à savoir une ayant été « tirée dans le dos ». D’autres précisions ont été apportées par le commissaire divisionnaire Moussa Millogo, expert en balistique. Ce dernier a fait savoir que les balles reçues par Thomas Sankara sont des projectiles traçants, puisqu’« au niveau des restes des vêtements que portait le président Thomas Sankara, il y avait des brûlures ». Toujours devant le tribunal militaire, il a mis l’accent sur le fait que plusieurs types de balles ont été trouvés sur la dépouille de Thomas Sankara, notamment des balles 9 mm et 7,62 mm. Ces informations ont fait réagir le camp de la famille de l’ancien président. Selon Prosper Farama, avocat de la famille Sankara : « Quand on écoute les experts, les types d’armes utilisés l’ont été dans le but donner un assaut avec l’intention de donner la mort de façon violente ».

Blaise Compaoré était contre Thomas Sankara

Notons que le grand attendu dans ce procès est l’ancien président burkinabè Blaise Compaoré, qui s’est fait remarquer par son absence. Suspecté d’être le principal commanditaire de l’assassinat de son ami de l’époque, il a toujours rejeté ces accusations. Pour rappel, au premier jour du procès, le colonel-major à la retraite Traoré Daouda avait déclaré que Blaise Compaoré était contre Thomas Sankara et sa révolution. « Blaise compaoré était contre la révolution prônée par Thomas Sankara et a profité des frustrations de quelques camarades pour accomplir son complot » avait-il notamment déclaré.