Parmi les démocrates, s’était répandu un sentiment selon lequel le président Joe Biden n’a pas été assez dur avec Trump alors que l’ancien président accuse sans relâche les démocrates d’avoir truqué les élections et de faire des allégations répétées sur la fraude électorale généralisée. Mais dans un discours jeudi, un premier du genre, le président Biden a cherché à démanteler les tentatives répétées de son prédécesseur cherchant à semer la méfiance à l’égard des résultats des élections de 2020, déclarant Trump « ancien président vaincu ».

« Parlons clairement de ce qui s’est passé en 2020 », a déclaré Biden dans un discours marquant l’anniversaire de l’insurrection du 6 janvier au Capitole. « Avant même que le premier scrutin ne soit déposé, l’ancien président semait préventivement le doute sur les résultats des élections », a déclaré Biden. « Il a construit son mensonge au fil des mois. Il n’était basé sur aucun fait. Il cherchait juste une excuse, un prétexte pour dissimuler la vérité » a affirmé Biden.

Une élection complète, libre et juste

« Ce n’est pas seulement un ancien président. C’est un ancien président vaincu », a poursuivi Biden. « Défait par une marge de plus de 7 millions de vos votes, et une élection complète, libre et juste. Il n’y a tout simplement aucune preuve que les résultats des élections étaient inexacts », a affirmé le président démocrate. Biden a passé une grande partie de son discours à critiquer son prédécesseur pour avoir répandu ce qu’il a décrit comme un « réseau de mensonges » sur les résultats des élections de 2020, bien qu’il n’ait pas fait référence à Trump par son nom.

Une victoire légitime

Mais le président a souligné les nombreuses décisions de justice et audits électoraux qui ont définitivement montré que sa victoire était claire et légitime en novembre dernier. Jeudi marquait un an depuis l’insurrection du Capitole, où plusieurs personnes sont mortes et des dizaines d’agents des forces de l’ordre ont été blessés après qu’une foule pro-Trump ait pris d’assaut le complexe pour tenter d’arrêter la certification de la victoire électorale de Biden.