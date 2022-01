Un touriste saoudien a été piétiné à mort par un éléphant lors d’un safari dans un parc populaire en Ouganda, a déclaré un responsable de la faune. L’attaque s’est produite mardi dans le parc national de Murchison Falls lorsque l’homme a quitté le véhicule dans lequel il se trouvait avec des amis, a déclaré le porte-parole de l’autorité ougandaise de la faune, Bashir Hangi. « Ils se sont arrêtés en chemin et le défunt est sorti de la voiture, un éléphant l’a chargé, l’a tué sur le coup », a déclaré Hangi dans un communiqué.

La victime a été identifiée comme étant Ayman Sayed Elshahany. Les responsables du parc animalier ont ouvert une enquête sur les raisons de la mort du touriste et pour déterminer pourquoi l’éléphant l’a chargé. Ils examineront également les protocoles de sécurité pour les touristes visitant le parc afin d’éviter une répétition de l’incident, selon M. Hangi. L’Ouganda est célèbre pour sa faune diversifiée, notamment les éléphants, les hippopotames, les crocodiles du Nil et les léopards africains. Le pays compte 10 parcs nationaux, 13 réserves fauniques et sanctuaires.

Des incident récurrents

Les incidents du genre sont récurrents dans les parcs en Afrique. En 2018, en Ouganda également, un léopard a arraché et mangé le fils de trois ans d’une garde-chasse dans un autre parc de l’ouest du pays. L’année dernière en Afrique du Sud, les rangers du Parc national Kruger ont annoncé avoir découvert le corps piétiné, probablement par des éléphants, d’un homme qui serait un braconnier. Le porte-parole du parc, Isaac Phaahla, avait déclaré que les premières enquêtes suggèrent que le défunt a été tué par un éléphant et abandonné par ses complices.