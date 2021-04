Le parc Kruger est la plus grande réserve de gibier d’Afrique, le plus grand et le deuxième plus ancien safari parc d’Afrique du Sud. Il s’étend sur 19 633 kilomètres carrés et abrite plusieurs milliers d’éléphants, de buffles africains, de rhinocéros, de léopards et de nombreuses autres espèces d’animaux sauvages. Une réserve aussi qui, à cause de de sa taille et de son importance, est le terrain de chasse favoris de nombreux braconniers. Des braconniers qui déciment petit à petit le cheptel d’animaux sauvages protégés. Ce week-end cependant, la nature semble s’être faite justice.

Mort piétiné par des éléphants

Ce sont les rangers du Parc qui ce dimanche ont livré l’information. Un corps piétiné, vraisemblablement pas des éléphants avait été retrouvé dans le parc non loin justement d’un endroit où un troupeau des mastodontes avait il y a peu, élu domicile. Selon les gardiens chargés de la sécurité du parc, le corps retrouvé serait celui d’un homme, et ferait de toute évidence partie d’un groupe de trois braconniers repérés par les rangers.

Le trio se sentant pris en chasse, s’était enfoncé dans le parc et y avait rencontré des éléphants. Seulement à cette période de l’année, les mâles étaient généralement en plein ‘’musth’’. Un état particulier qui donne le top à la période de reproduction et se caractérise par une très forte agressivité chez les mâles. Les braconniers étaient vraisemblablement à la recherche de rhinocéros, des animaux appréciés pour leurs cornes.

Le parc Kruger abrite la plus grande population de rhinocéros au monde et dépense, selon des chiffres officiels, « plus de 13,5 millions de dollars par an pour la lutte contre le braconnage ». Des millions qui n’avaient pu empêcher le braconnage de 504 rhinocéros en 2017, de 421 en 2018 et de 327 rhinocéros en 2019. Et selon le National Geographic, le parc possèderait aujourd’hui moins de 4 000 spécimens contre une dizaine de milliers en 2010.