Aux USA, une arrestation fait la une cette fin de semaine. Susan Q. Smith, une femme habitant au Texas a été arrêtée mardi dernier après une dénonciation de ses voisins. Ces derniers avaient signalé à la police la présence de nombreuses mouches mais aussi d’une odeur provenant de la maison de Mme Smith. Débarquant à l’improviste, la police texane, n’ayant pas de réponse a forcé l’entrée du domicile et a découvert le corps d’un homme sous une couette et des sac poubelles. L’appartement était, selon les forces de l’ordre totalement inhabitable.

Mme Susan Q. Smith a affirmé qu’il s’agissait d’Allen Wiest, père de sa fille de 11 ans avec laquelle elle vivait dans l’appartement, dans ses terribles conditions. Elle n’avait pas voulu declarer le décès de ce dernier, parce qu’il n’était pas censé vivre avec elle, et elle craignait de se faire expulser de l’appartement. Elle a été arrêtée le 18 janvier et est poursuivie pour mise en danger d’enfant (ndlr sa fille) , falsification de preuves et non déclaration de décès. Sa fille lui a été retirée.