WhatsApp est une application de messagerie rapide et d’appel qui cartonne depuis plus d’une décennie. En témoigne la page de l’application dans Play Store qui renseigne que WhatsApp a été téléchargé plus de 5 milliards de fois dans cette bibliothèque d’application des appareils fonctionnant sous Android.

Depuis quelques années, WhatsApp fait partie du patrimoine de l’ancienne société dénommée Facebook mais aujourd’hui Meta. Au fil du temps, la firme a su adapter les fonctionnalités aux besoins du moment des utilisateurs. A côté de l’application qui séduit des milliards d’utilisateurs, Facebook avait développé une application similaire destinée aux entreprises qui s’appelle WhatsApp Business. L’application permet de mettre en relation une entreprise à ses clients avec des outils intégrés qui facilitent les échanges. L’entreprise peut créer un catalogue de ses produits et les mettre en valeur.

Nous apprenons que la prochaine mise à jour de cette application va intégrer deux nouveautés qui vont à coup sur séduire ses plus de 500 millions d’utilisateurs actuels. Selon des sources généralement bien introduites, une nouvelle interface caméra verra bientôt le jour sur la version Android de l’application. L’autre nouveauté qui elle sera disponible dans les prochains jours pour les utilisateurs de WhatsApp Business vivant aux USA est le raccourci de réponse rapide. La fonctionnalité sera disponible pour les Bêta utilisateurs d’Android et d’iOS.