Une nouvelle méthode d’arnaque sur la messagerie WhatsApp a été signalée par la plateforme WaBetaInfo. On retient de cette information publiée par le site spécialisé dans l’actualité de WhatsApp que les arnaqueurs ont adopté une technique d’approche particulière pour attirer dans leurs filets leurs victimes. Il s’agit d’un message assez courtois qui est envoyé aux utilisateurs de ce réseau social pour gagner leur confiance.

« J’ai découvert vos coordonnées dans mon carnet d’adresses »

« Excusez-moi, qui êtes-vous ? J’ai découvert vos coordonnées dans mon carnet d’adresses ». C’est du moins par ces premiers mots que les arnaqueurs tentent d’entrer en contact avec leur victime. Ce premier message permet d’entamer des échanges avec eux dans le but d’avoir plusieurs informations personnelles. L’arnaqueur demande par la suite à être joint sur les autres réseaux sociaux tels que Facebook ou Instagram. Ceci lui permet ainsi d’avoir d’autres informations personnelles sur la vie de la cible.

L’étape suivante est le chantage dont les victimes font l’objet dès que des informations compromettantes sont découvertes. Ceux-ci demandent à recevoir de l’argent contre leur silence sur les informations découvertes. Répondre à ces messages pourrait également permettre à ces arnaqueurs d’introduire des logiciels malveillants dans les téléphones.

Photo de profile accessible uniquement à « Mes Contacts »

La solution préconisée contre cette arnaque est d’ignorer simplement ce type de messages et de s’assurer que les photos de profil ne soient accessibles qu’à « Mes Contacts ». A en croire les mots utilisés par l’INCIBE, « une écriture hors tampon ou une corruption de la mémoire sur l’appareil, compromettant la disponibilité, la confidentialité et l’intégrité des données et des applications stockées », est également utilisée par les arnaqueurs pour atteindre les portables.