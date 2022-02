Le mardi 26 février 2019, le monde artistique béninois apprenait avec consternation le décès de Stanislas Roger Tohon, alias Tohon Stan. Le roi du Tchink System disparaissait donc à l’âge de 64 ans dans un hôpital français. Ce samedi 26 février 2022, on célèbre le 3ème anniversaire de son décès. Pour marquer d’une pierre blanche l’évènement, des artistes et amis du chanteur ont décidé de lui rendre hommage à travers un concert qu’ils organisent dans la soirée de ce samedi à Cotonou.

Il a voulu que ça soit la musique nationale du pays

Ascott Fire, l’un des amis du chanteur explique au micro de radio Bénin que le concert de ce soir est pour rendre hommage au disparu. « Stan a toujours fait des regroupements d’artistes, que nous puissions tout le temps être avec lui et savoir vraiment présenter le Tchink System et l’élever surtout parce qu’il a voulu que ça soit une musique que tout le monde aime, et que ça soit la musique nationale du pays. Il a toujours rêvé de ça. Nous on a voulu continuer de marcher sur ses pas. Donc nous voulons lui rendre hommage ce soir » a déclaré l’artiste.

Il invite le public au concert de ce soir qui aura lieu à partir de 17 heures à la poste de Gbégamey (quartier de Cotonou). Pour rappel, Tohon Stan, est né à Abomey. Il a exercé sa passion pendant 4 décennies avant de s’éteindre le mardi 26 février 2019. Le roi du Tchink System totalise plus de 30 albums , des centaines de chansons et plusieurs distinctions.

