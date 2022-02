La sanction retenue contre l’athlète russe Kamila Valieva a été levée par le tribunal arbitral du sport, permettant ainsi à la jeune patineuse de participer au jeu olympique JO 2022. Cependant, la décision suscite de nombreuses réactions notamment de la part des Etats-Unis et du Canada. La jeune patineuse de 15 ans réalisera l’épreuve individuelle de patinage artistique du mardi 15 février. Impliquée dans une affaire de dopage peu avant le début des jeu, la juridiction sportive a annoncée la levée de la suspension provisoire de l’adolescente.

Selon les informations fournies par la juridiction qui ne souhaite en aucun cas causé un quelconque préjudice « irréparable » à la jeune fille, il serait impossible de l’exclure de la compétition sans avoir au préalable examiné le fond de l’affaire. Ainsi, Kamila Valieva a été autorisée à poursuivre la compétition par le tribunal arbitral du sport en attendant que le département indépendant, intelligence et investigations de l’AMA fasse l’enquête sur le personnel d’encadrement de la patineuse Russe. Mais les Etats-Unis et le Canada ne semble pas être d’avis en ce qui concerne cette décision et n’ont pas perdus le temps avant d’exprimés leurs colères.

Les Etats-Unis en ce qui les concerne, ont exprimés par la voix de la présidente de l’USOPC, Sarah Hirshland leur déception après que la décision soit rendue officielle. Pour eux, une telle décision donne une mauvaise vue sur l’intégrité du sport que toute la communauté olympique se bat pour protéger. Cela semble également ternie la réputation de la Russie : « (…) Cela semble être un nouveau chapitre dans le mépris systémique et omniprésent du sport propre par la Russie ».

