Le géant des télécommunication chinois, Huawei se retrouve dans une impasse totale depuis quelques temps. Une nouvelle sanction vient de lui tomber dessus l’interdisant la production des smartphones équipés d’une puce 5G. Cette sanction vient à la suite de celle des Etats-Unis qui durcissent leur sanction avec un embargo général.

C’est peut-être trop vite pensé mais Huawei court vers une faillite avec les différentes sanctions qui s’alignent sur lui. Expulsé du top 5 en Chine, la marque ne fabriquera pas des smartphones avec les puces 5G. Une décision qui limite considérablement ses ventes et qui se fait remarquer déjà avec les derniers Huawei P50 Pro et Huawei P50 Pocket qui sont complètement incompatibles aux puces 5G.

Depuis l’ancien président américain Donald Trump à celui de son successeur Joe Biden, les entreprises américaines et celles d’autres pays alliés sont interdits de fournir des technologies et des produits à Huawei. Une sanction restrictive qui bloque la marque et donne ainsi la force à ses concurrents comme vivo, oppo, apple et xiaomi de grimper aux échelons et de gagner du terrain, surtout vivo.

Cependant, les avis sont variés en ce qui concerne l’analyse des taux de progression du marché. Huawei n’a de forte influence maintenant qu’en chine. Mais là aussi d’autres marques comme Honor, une ancienne filiale de Huawei qui progresse très considérablement.

