Le parti républicain apparaît de plus en plus divisé concernant l’affaire de l’assaut du capitole mené par les partisans de l’ancien président américain Donald Trump. En effet, le vendredi 04 février 2022, les républicains réunis en Congrès dans l’Etat de l’Utah avaient estimé que la manifestation du 06 janvier 2021, était une « expression politique légitime ». Cependant, ce n’est pas l’avis de Micth McConnell, chef des républicains à la Chambre haute du Congrès américains.

« C’était une insurrection violente »

Hier mardi 08 février 2022, ce dernier a déclaré : « On a tous vu ce qu’il s’est passé. C’était une insurrection violente dont le but était d’empêcher le transfert pacifique du pouvoir après une élection légitimement certifiée ». Notons qu’il s’agit visiblement là d’une prise de position de Micth McConnell, qui était autrefois un grand soutien du milliardaire républicain. Ces propos de l’homme politique âgé de 79 ans interviennent après la décision de la direction de son parti de sanctionner deux élus républicains de la Chambre des représentants pour leurs rôles dans l’enquête visant à établir les responsabilités de Donald Trump dans les événements du 06 janvier 2022. Il s’agit de la représentante de l’Etat du Wyoming, Liz Cheney et du représentant de l’Illinois, Adam Kinzinger.

Toujours au cours du Congrès du parti conservateur du vendredi, les républicains ont voté une motion de censure principalement symbolique contre ces derniers. Le parti leur a reproché d’avoir une attitude « destruct(rice) pour la Chambre des représentants, le parti républicain et notre république ». Pour rappel, Adam Kinzinger a récemment violemment critiqué l’ancien chef de l’Etat américain Donald Trump. Dans une interview accordée au média américain CNN, il a fait savoir qu’il dira à son fils que le milliardaire new-yorkais « a été le pire président que les États-Unis d’Amérique aient jamais eu » et que « c’était un menteur. C’était un charlatan ».

