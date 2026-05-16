Mondial féminin U-20 2026 : les adversaires du Bénin désormais connus

Le Bénin connaît désormais les équipes qu’il affrontera lors de la Coupe du monde féminine U-20 de la FIFA 2026. Le tirage au sort, organisé vendredi 15 mai à Łódź, en Pologne, a placé les Amazones U-20 dans le groupe A avec la sélection hôte, l’Argentine et le Mexique.

Pour cette première participation de leur histoire à la compétition, les Béninoises évolueront d’entrée dans une poule où figurent trois nations régulièrement présentes sur la scène internationale. Le tournoi se disputera du 5 au 27 septembre 2026 dans plusieurs villes polonaises et réunira 24 équipes, contre 16 lors des éditions précédentes.

Une qualification historique pour les Amazones

La sélection béninoise a validé son billet au terme d’un parcours remarqué dans les éliminatoires africaines. Les joueuses ont successivement éliminé la Guinée, l’Égypte puis la Côte d’Ivoire, avant de décrocher leur qualification lors du dernier tour face à la Tunisie, selon la Confédération africaine de football (CAF).

Cette présence au Mondial constitue une étape inédite pour le football féminin béninois. Le Bénin fait partie des quatre représentants africains qualifiés pour cette édition, aux côtés du Nigeria, du Ghana et de la Tanzanie.

Quatre nations africaines au rendez-vous

Le tirage a réservé des défis variés aux équipes du continent. Le Nigeria, nation la plus expérimentée d’Afrique dans cette compétition, affrontera l’Espagne, la Chine et la Nouvelle-Calédonie dans le groupe F. Le Ghana retrouvera la France, la République de Corée et l’Équateur dans le groupe C. La Tanzanie sera opposée au Brésil, au Canada et à l’Angleterre dans le groupe B.

La FIFA a élargi la compétition à 24 sélections à partir de cette édition, ce qui a permis à davantage de nations d’accéder au tournoi mondial. Pour le Bénin, cette réforme ouvre la voie à une première expérience sur la plus grande scène du football féminin des moins de 20 ans.

Les Amazones disposeront de près de quatre mois pour préparer leur entrée en lice avant le coup d’envoi de la compétition prévu le 5 septembre en Pologne.

Composition des groupes

Groupe A : Pologne, Argentine, Mexique, Bénin

Groupe B : Brésil, Tanzanie, Canada, Angleterre

Groupe C : France, République de Corée, Équateur, Ghana

Groupe D : Japon, Nouvelle-Zélande, États-Unis, Italie

Groupe E : Corée du Nord, Portugal, Costa Rica, Colombie

Groupe F : Espagne, Nigeria, Nouvelle-Calédonie, Chine