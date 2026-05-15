Bénin : Plusieurs blessés graves dans de violents affrontements familiaux à Zè,

L’arrondissement de Hèkanmè, dans la commune de Zè, est plongé dans une vive inquiétude. Une affaire de vol de biens privés a dégénéré en un sanglant conflit interfamilial, faisant plusieurs blessés graves et installant un calme très précaire dans la localité.

À l’origine de ce déchaînement de violence, la disparition d’objets appartenant à un membre d’une famille. Les premières investigations de la police républicaine ont permis de localiser une partie du butin au domicile d’un membre d’une autre famille, débouchant sur l’interpellation d’un premier suspect.

La situation a basculé lorsque des proches des victimes ont tenté de se faire justice eux-mêmes en appréhendant un second complice présumé. Cette initiative civile a déclenché une riposte immédiate et massive du camp adverse.

Les affrontements qui ont suivi ont été d’une rare intensité. Selon des témoignages concordants, les deux clans se sont affrontés dans une véritable bagarre rangée, armés de bâtons, de machettes et d’armes à feu. Des coups de coupe-coupe et des tirs à balles réelles ont transformé le quartier en zone d’affrontement.

Le bilan provisoire fait état de plusieurs blessés graves, notamment un soudeur du camp des plaignants et un homme de la famille des suspects. Tous deux ont été évacués en urgence vers une structure sanitaire pour des soins intensifs. Fort heureusement, aucun décès n’est à déplorer pour le moment.

Face au risque de vendetta, la police républicaine a déployé des renforts pour sécuriser l’arrondissement de Hèkanmè. Une enquête judiciaire est ouverte pour identifier tous les protagonistes de cette expédition punitive et établir les responsabilités de chacun.