Le parti de l’opposition «Les Démocrates » dirigé par le président Eric Houndété a réagi à la dernière attaque de nature terroriste qui a eu lieu dans le parc National W et qui a causé 8 morts et 12 blessés. Il a profité de l’occasion qui lui est offerte pour faire des propositions au gouvernement dont une forte recommandation.

L’opposition au régime du Président Patrice Talon a émis des idées pour aider le gouvernement à faire face à la lutte contre le terrorisme au Bénin. Le pays est devenu désormais une cible privilégiée des terroristes avec une nouvelle attaque particulièrement meurtrière dans le parc national W. Cette attaque fait état de 8 morts et 12 blessés selon les autorités béninoises. Sensible à cette attaque meurtrière au Bénin, le Parti « Les Démocrates » s’est, dans un communiqué rendu public ce vendredi 11 février 2022, incliné «devant la mémoire des personnes décédées», a exprimé «sa solidarité aux blessés» et a témoigné «sa compassion aux familles de toutes les victimes».

Dans son communiqué, le Président Eric Houndété croit qu’ «au regard de l’évolution du contexte sécuritaire national et sous-régional, le parti Les Démocrates rappelle au gouvernement que l’intensification de la pauvreté et du sentiment d’exclusion des politiques publiques de développement de certaines communautés à la base ainsi que le manque de cohésion au niveau national sont, entre autres, les facteurs que ces groupes armés terroristes exploitent pour s’installer durablement dans nos pays». Toutefois, le parti «Les Démocrates» a fait une forte proposition au gouvernement de Patrice Talon. Il l’encourage à agir au renforcement des capacités des forces déployées et à la cohésion sociale pour la sécurité. Il a apprécié également la tenue d’un conseil des ministres extraordinaire par le gouvernement par rapport à la situation.

L’ancien vice-président de l’Assemblée nationale a salué les mesures annoncées par le gouvernement lors de ce conseil des ministres extraordinaire. Il a donc invité le Président Patrice Talon «à davantage prendre à bras le corps, la lutte contre les vrais terroristes, en œuvrant non seulement au renforcement des capacités de notre dispositif national de défense et de sécurité, à l’amélioration de l’inclusion des communautés à la base dans les politiques de développement ; mais surtout à l’apaisement du climat sociopolitique».

Applis LNT : Android - Iphone