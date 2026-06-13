Bénin : la tiktokeuse « Madame Poutine » interpellée après une plainte pour diffamation

La tiktokeuse béninoise connue sous le pseudonyme « Madame Poutine » a été placée en garde à vue vendredi 12 juin 2026 au Bénin, dans le cadre d’une procédure judiciaire ouverte pour diffamation.

Selon Triomphe Mag, la plainte aurait été déposée par un autre créateur de contenu sur TikTok vivant aux États-Unis, qui affirme avoir été visé dans des publications ou propos attribués à la tiktokeuse. Les accusations précises retenues contre « Madame Poutine » n’ont pas encore été officiellement dévoilées.

Une plainte entre deux créateurs de contenu

La dimension internationale de l’affaire constitue l’un de ses aspects notables : le plaignant serait établi aux États-Unis, ce qui implique une procédure initiée depuis l’étranger devant les autorités béninoises. Au Bénin, la diffamation est encadrée par la législation sur le numérique, qui sanctionne les propos portant atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne lorsqu’ils sont diffusés notamment sur les réseaux sociaux. Ce type d’infraction peut donner lieu à des poursuites judiciaires et à des sanctions pénales en cas de condamnation.

À ce stade, aucune décision judiciaire définitive n’a été annoncée. L’affaire est en cours d’instruction et les détails des faits reprochés à la tiktokeuse n’ont pas encore été rendus publics.