Le ministre de l’Intérieur et des Municipalités libanais Bassam Mawlawi, a annoncé mercredi 23 février qu’une série d’attentats organisés par le groupe État islamique avait été empêchés. Ces attentats étaient programmés pour avoir lieu dans la banlieue sud de Beyrouth, précisément dans des lieux de culte chiites. Selon le ministre, ses attaques auraient fait plusieurs victimes si cela étaient parvenir à être réalisé.Au cours de la conférence de presse donnée ce mercredi, Bassam Mawlawi a annoncé l’arrestation d’un groupe terroriste qui recrute de jeunes hommes dans le but de leur faire commettre des attentats-suicides avec l’usage des ceintures explosives, d’armes à feu et de grenades RPG.

Il a également évoqué l’opération menée par les FSI ayant servi à déjouer trois attentats prévu dans le pays. Le ministre a déclaré que L’EI avait prévu de «viser trois cibles simultanément». Mais grâce au réseau libanais qui coopère avec certains activistes de l’Etat islamique en Syrie, les Forces de sécurité intérieure au Liban (FSI) ont été informées quelques jours avant l’exécution des attaques.

Les informations obtenues ont conduit à l’arrestation des suspects ainsi qu’à la saisie des armes, des explosifs et munitions. Parmi les suspects arrêtés, deux sont en garde à vue, a signalé Bassam M. Maoulaoui. Il a aussi indiqué que les membres du groupe terroriste sont de nationalité palestinienne. Une nouvelle victoire pour le Liban après celle des dix-sept réseaux d’espionnage au profit d’Israël, démantelés au Liban.

