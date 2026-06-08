Donald Trump somme l'Iran et Israël d'arrêter les bombardements

Dans un message bref publié ce lundi matin sur Truth Social, Donald Trump a exigé qu’Israël et l’Iran « cessent immédiatement de tirer » l’un sur l’autre.

La publication est intervenue alors que les deux pays s’échangeaient encore des frappes, au 100e jour du conflit qui les oppose depuis les opérations militaires conjointes américano-israéliennes du 28 février. Dans la nuit de dimanche à lundi, l’Iran a lancé une première salve de missiles vers Israël, en réponse à des frappes israéliennes sur la banlieue sud de Beyrouth. Israël a riposté en ciblant une installation pétrochimique à Mahshahr, dans le sud-ouest de l’Iran. Téhéran a ensuite déclenché une deuxième vague de missiles.

Trump, qui se disait récemment « très proche » d’un accord avec Téhéran, n’a fourni aucun détail sur un éventuel mécanisme de cessez-le-feu. Il s’était auparavant dit « mécontent » des frappes israéliennes sur Beyrouth, affirmant publiquement qu’il demanderait à Benyamin Nétanyahou de ne pas riposter aux missiles iraniens. Nétanyahou a néanmoins ordonné les représailles.

Trump avait par ailleurs confirmé avoir traité Nétanyahou de « fou » lors d’un appel téléphonique récent, au cours duquel il lui avait ordonné de stopper des frappes planifiées sur Beyrouth. « Je ne dirais pas que j’étais en colère. J’étais un peu irrité par ses combats constants avec le Liban », avait-il déclaré.

La fracture entre Washington et Tel-Aviv intervient à un moment critique : les négociations américano-iraniennes, mediées par Islamabad, sont au point mort depuis l’échec des pourparlers d’avril. La question de savoir qui sera en mesure de faire respecter un futur accord avec l’Iran demeure sans réponse, alors que les frappes se succèdent et que les rebelles houthis du Yémen ont annoncé de leur côté une interdiction totale de navigation israélienne en mer Rouge.