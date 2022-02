Sauf changement de dernière minute, la France devrait annoncer son retrait du Mali à en croire la presse française. Une situation que le gouvernement malien tente déjà d’anticiper en se cherchant de nouveaux partenaires. La relation entre la France et le Mali s’est dégradée après les commentaires désobligeants de la France sur les nouveaux leaders de la transition et leurs réponses musclées adressées aux Français.

Les sanctions de la CEDEAO n’ont rien arrangé ces dernières semaines, poussant le régime Goïta dans ses retranchements. Mais le pouvoir malien tente désormais de combler un vide que seuls l’allié russe ne peut combler. Il faut rappeler que le pays nie l’arrivée des forces de Wagner sur le territoire malien et parle juste d’instructeurs russes. Mais au-delà de l’arrivée ou non des forces russes au Mali, il n’en demeure pas moins que le pays a besoin de plus d’alliés, les français prenant le large avec leurs alliés occidentaux.

Des visites et des tentatives de partenariat

Le ministre des affaires étrangères du Mali a donc effectué une mini tournée internationale se rendant ainsi au Qatar puis en Iran. Il aurait eu des accords pour la construction d’un hôpital au Qatar et une promesse plus intéressante du côté de l’Iran qui a promis de coopérer encore plus dans le domaine de l’industrie mais aussi des transferts de technologie. Sur le plan africain des discussions auraient été menées de façon non officielles avec le Rwanda et la Centrafrique. Le pays s’active donc pour remplacer les sortants, en attendant de mieux gérer la crise terroriste. Les discussions avec la CEDEAO pour la levée des sanctions est toujours en cours et une entente avec des rebelles armés redonne l’espoir d’une évolution positive de la situation sécuritaire du pays.

