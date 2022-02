Au Bénin, une délégation parlementaire conduite par le président Louis Vlavonou a visité le site de la Zone économique Spéciale de Glo-djigbé. C’était dans la matinée d’hier vendredi 25 février 2022. Ce déplacement entre dans le cadre du « contrôle de l’action gouvernementale qui est l’une de nos missions fondamentales » a déclaré le président de l’Assemblée nationale. Pour lui, il est tout à fait normal que le parlement qui met à disposition de l’exécutif, les moyens pour sa politique, vienne contrôler l’utilisation de ces moyens.

« C’est un devoir pour nous » fait-il remarquer, non sans indiquer que la législature actuelle a opté depuis quelques temps pour une nouvelle façon de contrôler l’action gouvernementale. « Habituellement, les députés posent des questions orales avec ou sans débats, des questions d’actualité et autres. Mais nous avons depuis quelques temps, voulu aller au niveau des entreprises, aller sur le terrain constater l’utilisation des moyens que nous accordons à l’Etat pour sa politique, parce que c’est l’argent du contribuable en ce sens que même s’il s’agit des fonds levés sur des plateformes internationales, c’est le Bénin qui paie et donc c’est des fonds publics » a déclaré Louis Vlavonou.

Le moins qu’on puisse dire c’est que la délégation parlementaire a apprécié sa visite sur le site. « Ce que nous vu se passe de commentaires. C’est vraiment édifiant en ce sens que positivement, nous savons que nous avons un gouvernement de vision » dira le président du parlement. « L’Assemblée nationale qui accompagne le gouvernement ne regrette point cet accompagnement » a-t-il poursuivi.

