Dans le compte rendu du conseil des ministres de ce mercredi 09 février 2022, le gouvernement du Bénin a évoqué la création d’une Réunion des musées publics. Selon le gouvernement, il s’agit «d’un établissement public en charge de la gestion de l’ensemble des musées publics de notre pays».

Dans le compte rendu du conseil des ministres de ce mercredi 09 février 2022, la gestion de la Réunion des musées publics «s’étend dans un premier temps aux infrastructures culturelles en cours de construction ou de réhabilitation telles que le musée international de la mémoire de l’esclavage, celui de l’épopée des amazones et rois du Danxomè, le musée international du Vodoun, le musée Alexandre Sènou ADANDE et le musée Honmè». Le gouvernement a fait savoir que «son portefeuille pourra ensuite être élargi à tout autre musée dont la gestion lui sera confiée».

La mise en place de cet établissement public en charge de la gestion de l’ensemble des musées publics du Bénin aura pour mission de définir l’organisation de chacun des musées sous sa responsabilité puis de veiller à la maintenance et la mise en valeur des équipements muséaux et associés, à la conservation technique des collections, la promotion des équipements muséaux, la sécurité du public et des visiteurs des espaces muséaux ,d’organiser et développer l’économie dérivée et de développer des approches de mécénat pour accroître les ressources propres hors subventions et allocations publiques, de même que des événements scientifiques ou culturels relevant des thématiques de ces musées.





