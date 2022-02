La police républicaine, après avoir été victime de l’atrocité de la part des fidèles de la secte Azzaël Awouignan avec la perte de deux des leurs, a procédé à plusieurs arrestations à la suite des affrontements meurtriers du samedi 29 janvier 2022. Le maire de la commune de Savalou, Dèlidji Houindo a indiqué que près de 80 fidèles à savoir hommes, femmes y compris leurs enfants sont gardés à vue au commissariat de Monkpa.

L’autorité communale a annoncé un décès de plus au sein des fidèles donc neuf (09) morts désormais. Il s’agirait de la fille du pasteur. Interrogé sur Frissons Radio ce mardi 1er février 2022, le maire de la commune de Savalou, Dèlidji Houindo a déclaré que la fille du pasteur avait reçu une balle. Il a affirmé que «les fidèles l’ont emporté» dans la brousse où Le corps a été retrouvé ce lundi 31 janvier 2022.

Le maire Dèlidji Houindo a fait savoir que la femme du responsable du mouvement religieux Azzaël Awouignan a été retrouvée et ramenée au commissariat de Monkpa et qu’elle est avec les autres fidèles interpellés par la police. Au total «près de 80 personnes, femmes, hommes et enfants, au commissariat». «On va s’occuper d’eux jusqu’à ce que le procureur se prononce sur leur cas» a précisé le maire de Savalou. Ce dernier pense déjà «à leur réinsertion» et a profité de l’occasion qui lui est offerte pour sensibiliser leur famille. «Ce n’est pas des étrangers. Ils sont tous du milieu. La population est prête à les accueillir dans les ménages» a-t-il signalé.