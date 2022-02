L’intervention de Komi Koutché sur RFI en début de semaine continue de faire jaser. Rachidi Gbadamassi, un des fervents soutiens du régime actuel, ne digère visiblement pas les propos tenus par l’ancien ministre des finances du régime Yayi. Dans un entretien accordé à la Web-tv du journal Le Béninois Libéré, le député s’en prend violemment à l’opposant. Il trouve que l’ancien ministre est « en retard sur le temps et sur l’avenir…Il n’est plus l’homme de son temps ». « Il est en déphasage avec le peuple béninois et ses aspirations » a poursuivi le parlementaire.

Il demande au gouvernement de « l’ignorer »

« C’est un adversaire politique, pour ne pas dire un embryon politique » attaque de nouveau le député, qui demande au régime de « l’ignorer ». En effet, le gouvernement avait réagi aux propos de l’ex-argentier national qui indiquait sur RFI, que Patrice Talon cherchait à se bunkériser à Cotonou. Le porte-parole de l’exécutif, Léandre Houngbédji disait à l’opposant mercredi dernier, que ses sources l’avaient mal informé, puisque le chef de l’Etat circule dans le pays comme tout béninois lambda.

Rachidi Gbadamassi demande donc à l’exécutif de ne plus répondre au natif de Bantè. Ce serait « lui donner de l’importance » croit savoir le parlementaire. Il préfère que l’exécutif laisse le soin de la réplique à ses soutiens. « Nous, nous sommes ses aînés politiques, ses maîtres, ses professeurs, c’est à nous de lui répondre et de lui rappeler qui il est. Il ne sait à rien que le gouvernement continue par répondre à ce jeune homme…» a déclaré Rachidi Gbadamassi.

