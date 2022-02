L’ancien ministre des sports et fils de l’ancien président de la République Nicéphore Soglo, Ganiou Soglo a démenti , ce jeudi 03 février 2022, être mis en garde à vue en France dans une ‘’affaire de supposée bagarre ‘’ avec son frère Léhady Soglo. La polémique est née, ce jeudi 03 février 2022, à la suite de l’information donnée par un média de la place et qui a fait le tour des réseaux sociaux.

Joint dans la soirée de ce jeudi 03 février 2022 par FRISSONS radio, l’ancien ministre Ganiou a démenti être mis en garde à vue en France. Il a déclaré qu’il est » actuellement en France pour des raisons médicales » et que «ça fait maintenant deux mois» qu’il se soigne. Il a précisé que dès qu’il va finir ses soins, il va «rentrer au pays». Par rapport à la supposée garde à vue, il a affirmé ceci : «d’abord si vous êtes mis en garde à vue ici en France, on doit savoir dans quel poste de police vous êtes allés. Quand on fait une garde à vue, on vous donne un document comme quoi vous avez été en garde à vue». Il a fait savoir que s’il était en garde à vue, les médias internationaux tels que «l’AFP ou RFI» en auront parlé. Pour le fils de l’ex-président de la République du Bénin, «il n’est pas question de faire une vidéo pour démentir l’information parce qu’il estime qu’en le faisant, cela n’aura pas d’importance dans la mesure où on dira que c’est après sa sortie de garde à vue que la vidéo a été réalisée».

Dans la même journée de ce jeudi 03 février 2022, l’ancien maire de la ville de Cotonou, Léhady Soglo avait démenti cette affaire de »supposée bagarre», sur Crystal News, avec son frère cadet Ganiou Soglo et qui l’aurait conduit en garde à vue en France. Pour Léhady Soglo, «ce n’est d’ailleurs pas à notre âge qu’on peut avoir un différend et en arriver aux mains».

