Nicéphore Soglo était au vernissage de l’exposition des trésors royaux du Bénin le weekend dernier. L’ancien président béninois a pu visiter ces œuvres d’art restituées par la France. A l’occasion, le nonagénaire a échangé avec le chef de l’Etat Patrice Talon. Il a bien évidemment félicité l’actuel numéro 1 béninois pour avoir travaillé au retour de ces trésors royaux d’Abomey. La discussion entre les deux personnalités a ensuite pris une coloration politique puisque Nicéphore Soglo a demandé au président béninois de travailler à la libération des prisonniers politiques mais aussi au retour des exilés.

Ce n’est pas la première fois que l’ancien président béninois formule ces requêtes mais elles ne sont pas jusqu’ici pris en compte puisque les prisonniers politiques, notamment Reckya Madougou et Joël Aïvo croupissent toujours en prison. En décembre 2021, ils ont d’ailleurs été condamnés respectivement à 20 ans et 10 ans de réclusion criminelle pour des faits de terrorisme et de blanchiment de capitaux. Sébastien Ajavon, Léhady Soglo et autre Komi Koutché sont toujours en exil.

Appel à l’unité

Selon le journal l’Evènement précis qui rapporte l’information, Nicéphore Soglo a dit à Patrice Talon que l’union des fils et filles du Bénin permettra au pays de se dresser efficacement contre la menace de l’heure, en l’occurrence le terrorisme. Ce fléau est notamment apparu au Bénin en novembre 2021 et a déjà coûté la vie à plusieurs soldats et éco-gardes du parc national W, une aire protégée que le pays partage avec le Burkina Faso et le Niger.

