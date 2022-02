L’affaire relative au bijoutier tué au Sénégal continue de défrayer la chronique. En effet, de nouveaux éléments incriminent visiblement le principal suspect. Au domicile de ce dernier, il a été découvert du sang humain mal nettoyé. A en croire les précisions qui ont été apportées par le média Libération, la découverte aurait été faite par les enquêteurs à Pikine Tally Bou Mack.

Mais le suspect a balayé du revers de la main toutes ces accusations en faisant comprendre que le sang retrouvé sur les lieux appartiendrait à un mouton abattu il y a quelques jours. La déclaration du mis en cause a tout de même été contredite par les enquêtes de la police scientifique.

« Il est venu me réclamer ses 6 millions Fcfa »

Ceux-ci attestent qu’il s’agit bien du sang humain. Bassirou Thiam, lors de l’interrogatoire reconnait que le défunt était venu lui réclamer ce qu’il lui devait. Mais la victime serait retournée chez elle. «Il est venu me réclamer ses 6 millions Fcfa. C’était le matin. Je lui ai payé et il est reparti. Vers 18 h, il est revenu chez moi. C’était pour me demander s’il n’avait pas laissé son téléphone portable à la maison. Je lui répondu non et il est reparti», avait confié le suspect lors de son interrogatoire.

Applis LNT : Android - Iphone