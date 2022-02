Bass Thiam, premier suspect arrêté dans le cadre de l’enquête pour le meurtre de Ndongo Guèye, pourrait être déclaré coupable en fonction des nouvelles preuves accablantes qui font surface. Même si ce dernier n’est pas le principal meurtrier, il aurait probablement participer à l’assassinat de son fournisseur d’or. Ndongo Guèye, revendeur d’or au Sénégal a quitté son domicile le dimanche 13 février et n’y ait pas retourner.

Son corps sans vie ne sera découvert que le mardi 15 février dans son véhicule au Cambérène et son téléphone retrouvé dans la Mer à la plage de Malibu. Lors des interrogatoires avec Bassirou Thiam, celui-là même à qui la victime a rendu visite afin de récupérer les 6 millions de francs CFA qu’il lui devait, l’accusé avait déclaré : «Il est venu me réclamer ses 6 millions Fcfa. C’était le matin. Je lui ai payé et il est reparti. Vers 18 h, il est revenu chez moi. C’était pour me demander s’il n’avait pas laissé son téléphone portable à la maison. Je lui répondu non et il est reparti».

Il a également soutenu n’avoir pas revu la victime après cela. Cependant des éléments détenus par les enquêteurs contredisent la version du suspect arrêté. En effet, des indices ont prouvé sa présence à la plage de Malibu et à Cambérène, les endroits où le téléphone et le corps de la victime ont été respectivement découverts. En plus, sa version sur sa position au moment du meurtre reste fausse, car selon les enquêteurs, le signal du téléphone du défunt provenait de chez Bass Thiam jusqu’à une heure tardive le soir présumé du meurtre alors que ce dernier déclare s’être couché avant 22 heures. A moins que d’autres preuves qui orientent sur d’autres pistes apparaissent, Bass Thiam sera jugé et condamné pour ce meurtre tragique..

