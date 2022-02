Le nouveau régime est officiellement installé à la tête du Burkina Faso quelques semaines après le coup d’état. Le nouveau président, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a prêté serment ce mercredi 16 février devant le Conseil constitutionnel. Une cérémonie effectuée dans l’intimité sans grand bruit au tour. En effet, aucun représentant étranger n’était présent pour la cérémonie de prestation de serment.

C’est sous une haute surveillance militaire que la cérémonie de prestation de serment du nouveau président a eu lieu dans une petite salle du Conseil constitutionnel et seulement en présence de la presse officielle. Devant les écrans, le nouveau en président a jurée «de préserver, de respecter, de faire respecter et de défendre la Constitution, l’acte fondamental et les lois».

Vivement que le nouveau président burkinabè, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba réussisse à ramener la paix et la sécurité tant désirée par la population burkinabè depuis l’installation des djihadistes à l’intérieur du pays en 2015. Les attaques répétées depuis lors ont fait déjà plus de 2000 morts et 1,5 millions de déplacé. Pour rappel, le lieutenant-colonel était au pouvoir depuis le 24 janvier dernier après avoir évincé le désordre ex président Roch Marc Christian Kaboré.

Les militaires avaient pris le pouvoir grâce à un coup d’état à un moment où le peuple estimait que Roch Marc Christian Kaboré a échoué dans sa mission qui consiste à en finir avec la violence djihadiste qui règne dans le pays depuis près de sept ans. Et ceci malgré l’instauration de son Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR) dont l’objectif premier était «la sécurité» au Burkina Faso.

