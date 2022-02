Les membres de la Commission nationale de mise en œuvre de la réforme structurelle de la décentralisation ont tenu récemment un point de presse à Cotonou. C’est suite à la publication de la liste des candidats présélectionnés pour le fichier national des principales fonctions administratives et techniques des communes du Bénin. Le président de cette commission Claude Olympio, a dénoncé des cas de fraudes lors de l’inscription des candidats.

« Ils choisissent délibérément d’indiquer qu’ils sont du secteur privé »

« Dans le cadre de la réforme et pour permettre que la première équipe de gouvernance qui va être mise en place dans les communes, soit renforcée, la loi a prévu la possibilité que des fonctionnaires, c’est-à-dire les hauts fonctionnaires de l’Etat, de l’administration publique, qui sont de la catégorie A1, puissent être admis à la candidature pour le fichier. Ce qu’on a observé à partir des retours que nous avons depuis hier, c’est que certains fonctionnaires qui ne sont pas de la catégorie A1, qui sont de la catégorie B par exemple ou de grade A3 (ont fraudé) » a déclaré M Olympio au micro de Canal 3 Bénin. En effet, selon ses explications, puisque la plateforme ne leur permet pas d’entrer leur candidature parce qu’ils ne sont pas de cette catégorie, ils choisissent délibérément d’indiquer qu’ils sont du secteur privé parce qu’il n’y a pas de limitation à ce niveau.

« Ils seront identifiés et seront traités comme il le faut »

Donc ils choisissent cette possibilité sur la plateforme et produisent des diplômes pour soumettre leur candidature. Le président de la Commission nationale de mise en œuvre de la réforme structurelle de la décentralisation a tenu à rassurer l’opinion publique sur l’intégrité du processus de présélection. Il y a aucune faveur accordée à certains fonctionnaires au détriment d’autres a fait savoir M Olympio avant d’inviter les fraudeurs qui se sont retrouvés sur la liste à prendre les mesures qui s’imposent.

« Si certains fonctionnaires qui ne sont pas dans la catégorie A1 se sont retrouvés sur la liste, c’est simplement par cette fraude. Je voudrais exhorter ces fonctionnaires à s’abstenir s’ils savent qu’ils ne remplissent pas les conditions prévues par la loi et qu’ils ont commis cette fraude. S’ils ne le font pas ils seront identifiés et seront traités comme il le faut » a menacé le président de la commission. Pour lui, tout est fait pour que le processus soit intègre et que les équipes dirigeantes qui vont en sortir soient hors de tout doute.

