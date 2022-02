La pression des Confédérations et des Centrales syndicales devient de plus en plus intense. Face à la montée de la pression syndicale, le Secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji a réagi concernant le démarrage des négociations pour la revalorisation des salaires lors du compte rendu du conseil des ministres de ce mercredi 23 février 2022. Pour faire face à la flambée des prix produits agricoles, le gouvernement a décidé en conseil des ministres du mercredi 02 février 2022, de «l’instauration de redevances à l’exportation sur certains produits et l’interdiction de la sortie des intrants agricoles hors du territoire national» tels que «le soja, le coton, le manioc transformé ou non, le karité, le riz paddy, l’igname (tubercule et cossette) et les noix de cajou».

C’est pour cela que le Secrétaire général adjoint du gouvernement a déclaré, ce mercredi 23 février 2022 sur Frissons Radio suite au conseil des ministres, que «le gouvernement a été actif au front pour interdire les sorties incontrôlées de nos vivriers et puis récemment pour aller jusqu’à imposer des prélèvements sur les cordons routiers pour les voisins de notre pays». Pour Wilfried Léandre Houngbédji, «le gouvernement est très attentif à la question». Il a fait savoir que ces derniers jours, le prix du maïs a commencé à baisser sur le marché. Le porte-parole du gouvernement a expliqué que grâce aux contrôles mis en place par l’Etat, le maïs reste davantage au pays. Il a par ailleurs reconnu que «les Centrales syndicales sont dans leur rôle» mais également que «le gouvernement est aussi dans son rôle, celui d’œuvrer à ce que les populations béninoises puissent s’approvisionner sur nos marchés en produis disponibles et à prix accessible».

Concernant la revalorisation des salaires, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji a affirmé que c’est le gouvernement qui l’a annoncé volontairement. Il a rappelé que le gouvernement a mis en place un comité interministériel pour se pencher sur la question de la revalorisation des salaires. Il a rassuré que ce comité est à pied d’œuvre pour rendre dans les plus brefs délais ses résultats. Il a laissé entendre que le «point fait par ce comité, il y a deux semaines» est «que les travaux avancent normalement… quand ce comité va finir son travail, présenter son rapport au gouvernement lequel l’appréciera, retiendra sans doute une formule et après discussion, il sera retenu donc à partir de quand cela rentre en application».

Applis LNT : Android - Iphone