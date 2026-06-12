Classement FIFA : le Bénin recule de la 90e à la 93e place après la trêve de juin 2026

Le Bénin a perdu trois rangs au classement mondial de la FIFA publié le 11 juin 2026, retombant à la 93e place avec un total de 1 252,17 points. Il s’agit du pire positionnement de la sélection nationale depuis le début de l’année, après le pic à la 90e place atteint en avril.

Ce recul est la conséquence directe des performances des Guépards lors de la fenêtre internationale de juin. Face au Niger, le 5 juin à Casablanca, la sélection béninoise avait ouvert le score par Amirou Amadou à la 35e minute, avant de se faire rattraper dans les arrêts de jeu : match nul 1-1. Quatre jours plus tard, au Stade El Bachir de Mohammedia, le Togo a infligé une défaite (5-1) au onze de Gernot Rohr. Felipe Santos avait pourtant donné l’avantage au Bénin dès la 6e minute, mais un but contre son camp de Mohamed Tijani juste avant la mi-temps a retourné la physionomie du match. En seconde période, les Éperviers ont inscrit quatre buts supplémentaires pour clore le score.

Deux matchs amicaux qui pèsent dans le calcul des points

Dans le système de notation de la FIFA, les matchs amicaux génèrent des points en fonction de l’écart entre les classements des deux équipes et du résultat obtenu. Un nul contre le Niger — alors classé en dessous du Bénin — et une lourde défaite contre le Togo ont mécaniquement tiré le total béninois vers le bas, faisant passer le compteur de 1 258,98 à 1 252,17 points, soit une perte de 6,81 unités.

Sur le plan continental, le recul est identique : les Guépards rétrogradent de la 19e à la 20e place africaine, un rang qu’ils occupaient déjà avant leur série positive de mars dernier — deux victoires 1-0 contre le Libéria et la Guinée — qui leur avait valu une progression de deux places au classement mondial.

Un calendrier officiel qui n’attend pas

Ces deux résultats interviennent à un moment particulièrement sensible pour la sélection béninoise. Le 19 mai 2026, la Confédération africaine de football (CAF) avait tiré au sort les groupes des éliminatoires de la CAN 2027 : le Bénin hérite du groupe F, aux côtés du Burkina Faso (62e mondial), de la Mauritanie (113e) et de la République centrafricaine (139e). Le classement FIFA de chaque équipe pèse indirectement sur la perception de la hiérarchie au sein du groupe, le Burkina Faso s’affichant comme le favori désigné.

La prochaine mise à jour officielle du classement FIFA est prévue pour le 20 juillet 2026. Les premières journées des éliminatoires de la CAN 2027, elles, débuteront lors de la fenêtre FIFA de septembre, entre le 21 septembre et le 6 octobre 2026.