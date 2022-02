Au Bénin, quand on parle de cherté de la vie au gouvernement, il évoque assez promptement la Covid-19. Pour l’exécutif, c’est à cause de cette crise sanitaire que le coût de la vie est élevé. Le porte-parole du gouvernement a encore tenu le même discours lors de sa dernière séance d’échange avec les internautes sur les réseaux sociaux. « Il est utile de rappeler que la cherté de la vie observée, découle principalement de ce qui se passe à l’échelle mondiale » a déclaré Léandre Houngbédji, évoquant la hausse du prix des matières premières et du fret. Une situation qui a provoqué le cherté de la vie, puisque le prix des produits ont connu une hausse.

« Quand nous auront généré l’immunité collective, les conditions seraient en place…»

Pour que la vie redevienne moins cher, Léandre Houngbédji pense qu’il faut se vacciner afin d’atteindre une couverture maximale ou générer l’immunité collective. « La communauté des scientifiques au niveau mondial espère que quand nous auront atteint une couverture maximale en terme de vaccination ou généré l’immunité collective, les conditions seraient en place pour un retour à une vie plus ou moins normale comme avant le Covid. Et dès que nous serons arrivés, cela permettra de rééquilibrer les choses et de faire en sorte que cette cherté de la vie qui s’observe disparaisse de plus en plus » a déclaré le porte-parole du gouvernement.

Il invite donc à la vaccination et au respect des gestes barrières. Pour lui, « personne ne se félicite de » ce qui se passe actuellement . Il rappelle l’augmentation des salaires promis par le gouvernement. D’après lui, c’est l’une des options du gouvernement pour permettre aux béninois d’affronter cette cherté de la vie.