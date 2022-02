Ce n’est plus un secret. La Chine est le pays qui a la plus grande population au monde actuellement. Avec ses plus d’un milliard d’habitants, le pays dirigé par un parti communiste a, il y a quelques années, pensé à des mesures pour réduire sa population au regard des projections dans le futur sur la démographie de l’empire du milieu. Pour cela, il était imposé au couple d’avoir un seul enfant. Une loi a été votée vers la fin des années 70 et était appliqué jusqu’en 2015. Cette mesure était prise pour freiner la croissance exponentielle de la population.

Mais devant le constat du vieillissement de sa population, la Chine compte bien inverser la courbe de la natalité. De nouvelles mesures pour inciter la natalité ont été prises par les autorités. Des faveurs ont été imaginés pour les couples afin de les inciter à avoir des enfants. En dehors des mesures politiques, la technologie s’est invitée dans le débat de la relance de la natalité avec le soutien de l’état chinois. En effet, des savants chinois ont fabriqué un utérus artificiel. Le dispositif est géré par l’intelligence artificielle et ressemble au ventre d’une femme.

La création des scientifiques chinois basé sur une IA est une grande première mondiale en ce sens que des utérus artificiels avaient déjà été fabriqués par le passé mais étaient exploités sur des brebis. L’utérus artificiel mis au point par les chercheurs chinois est actuellement testé avec des embryons de souris. Selon nos recoupements d’informations, les tests effectués par des chercheurs de l’université de Suzhou en Chine ont donné des résultats positifs. Des sources indiquent que des tests ont déjà été effectués sur des humains mais nous n’avons pas assez d’éléments pour confirmer cette information. Nous reviendrons sur le sujet dès que nous aurons d’autres informations.

